Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya California Valisi, Trump'ın diğer ülkelere tarife uygulama yetkisine karşı dava açılacağını duyurdu | Dış Haberler

        California Valisi, Trump'ın diğer ülkelere tarife uygulama yetkisine karşı dava açılacağını duyurdu

        California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Trump'ın, aralarında Çin, Kanada ve Meksika'nın da bulunduğu ülkelere yönelik uyguladığı gümrük tarifelerine karşı hukuki süreç başlatılacağını açıkladı. Newson, bu tarifelerin yürürlüğe geçmesi için kongre onayı gerektiği kaydetti ve dava kapsamında mahkemeden tarifelerin durdurulması için acil tedbir talep edileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:37 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında Çin, Kanada ve Meksika'nın da bulunduğu ülkelere yönelik uyguladığı gümrük tarifelerine karşı hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

        Vali Newsom'ın Ofisi, Trump'ın gümrük tarifeleriyle ilgili Kuzey California Bölge Mahkemesi'nde başlatılacak hukuki sürece ilişkin açıklama yaptı.

        California Valisi Gavin Newsom

        Açıklamada, Trump'ın söz konusu tarifeleri uygularken başkana yalnızca dış tehditlere karşı mali işlemleri dondurma ve engelleme yetkisi tanıyan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını (IEEPA) kullanmasının yasalara aykırı olduğu ve bu yüzden hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.

        Bu tarifelerin yürürlüğe geçmesi için kongre onayı gerektiği kaydedilen açıklamada, dava kapsamında mahkemeden tarifelerin durdurulması için acil tedbir talep edileceği belirtildi.

        REKLAM

        Konuya ilişkin açıklamada bulunan Newsom, tarifelerin IEEPA kapsamında değerlendirilemeyeceğini aktarırken, Trump'ın tarifelerinin California'daki ailelerin, işletmelerin ve eyaletin ekonomisi üzerinde "yıkıcı etki yarattığını" vurguladı.

        California, ABD eyaletleri arasında en büyük ekonomiye sahip konumda bulunuyor.

        TRUMP'IN TARİFELERİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN HUKUKİ SÜREÇ

        Daha önce Çin'den ithalat ve ihracat yapan Florida merkezli Simplified işletmesi, Trump'ın Çin menşeli ürünlere getirdiği gümrük vergilerini uygulamak için kullandığı Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'nın (IEEPA), başkanın yetki sınırlarını aştığını öne sürmüştü.

        Dava dilekçesinde, Trump'ın Çin'e uyguladığı tarifelerin "yasa dışı" olarak kabul edilmesi ve uygulanmasının durdurulması talep edilmişti.

        IEEPA'nın neredeyse 50 yıllık tarihinde hiçbir başkanın bu yasayı gümrük vergileri koymak için kullanmadığı kaydedilen dilekçede, yasa metninde gümrük vergilerinden bahsedilmediği ve yasada başkanlara vergi uygulama yetkisi tanındığına dair bir ifade yer almadığı vurgulanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Habertürk Anasayfa