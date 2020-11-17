Çakşır otu; boyu 3 metreye kadar ulaşabilen otsu bir bitki türüdür. Ana vatanı İran olarak bilinir ancak kökleri bulunduğu takdirde hemen hemen her toprağa ekilebilir. Çakşır otu bitkisi çok fazla kurak olmadığı takdirde her toprağa uyum sağlayabilir.
Çakşır Otu Bitkisi Türleri Nelerdir?
- Kerkul: Bu bitkiyi diğer çakşır türlerinden ayıran en önemli özelliği bitkilerinin sarı olması ve tohumlarının çok küçük olmasıdır. Bu türün yapraklarından bile sarı bir sıvı gelmektedir. Genellikle kuzular çakşır otu bitkisinin bu türünü çok severler.
- Helizdağlı: Diğer türlerinin aksine çakşır otu bitkisinin helizdağlı türünün, tohumları çok büyüktür. Çakşır otu bitkisinin bu türünde yapraklardan beyaz süt akar. Yapraklarından akan bu süt, ayaklarda oluşan yaralara ve yaraları temizlemek için kullanılır.
Çakşır Otunun Faydaları Nelerdir?
- Doğal Afrodizyak: Çakşır otunun cinsel gücü arttırıcı etkisi vardır ve doğal afrodizyak olarak kullanılır.
- Ağrıları Yok Eder: Kas ağrılarını ve kramplarını yok ederek kemiklerin güçlenmesini sağlar.
- Enerji Verir: Çakşır otu suyunun enerji verdiği bilinmektedir.
Karaciğerde ve idrar yollarını temizlemeye yardımcı olur.
- Ağır Metalleri Temizler: Vücutta bulunan zararlı toksinlerin, ağır metallerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlar.
- İktidarsızlık Tedavisinde Kullanılır: Çakşır otu, Erkek üreme sistemi hastalıkları (prostatit, prostat, adenomu, erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) tedavisine yardımcı olur.
- Çakşır otu, kaslarda ve eklemlerde oluşan ağrıları dindiriyor.
- Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor.
- Vücutta kan şekerini düşürücü bir etki yaratıyor, bu nedenle ölçülü tüketmek, aşırıya kaçmamak büyük önem taşıyor.
- Hücrelerin kendilerini yenileme sürecini hızlandırıcı etkisiyle yaraların iyileşme sürecine katkısı olduğu biliniyor.
- İştah açıcı bir etki oluşturduğundan özellikle kilo almak isteyip de alamayanlar tarafından değerlendiriliyor.
- Dolaşım sisteminin sağlıklı olmasını sağlar dolaşım rahatsızlıklarına karşı sizi korur.
- Yumurtanın döllenme oranını arttırır sperm sayısının artmasına destek verir. Çocuk sahibi olmak isteyenler için bu bitkinin kullanımı tavsiye edilir.
- Daha sakin ve stressiz bir yaşam için çayından arada bir içebilirsiniz.
- Sindirim sistemini çalıştıran özelliğe sahiptir. Kabızlık şikayetleri olanlar için önerilen çakşır otu faydalarından çayını yaparak nimetlenebilirsiniz.
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