'Çakallarla Dans 7' gişede zirveye yerleşti
'Çakallarlla Dans 7' vizyondaki ilk haftasında toplam 258.765 seyirci tarafından izlenerek en çok izlenen film oldu
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Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı 'Çakallarla Dans 7' gişede zirveye yerleşti.
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Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana rekorlara imza atan 'Çakallarla Dans', yedinci filmi ile geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi.
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İlk hafta sonu 173.851 seyirci ile büyük bir başarıya ulaşan ve sinemaların yüzünü güldüren 'Çakallarlla Dans 7', vizyondaki ilk haftasında toplam 258.765 seyirci tarafından izlenerek en çok izlenen film oldu. 'Çakallar', yıllardır sürdürdüğü başarısına bir yenisini daha ekleyerek yerli sinemaya can suyu oldu.
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'Çakallarla Dans'ın 7'nci filminde İzmir'e gidip kendileri altından kalkması zor bir maceranın içinde bulan ekip, izleyicilere birbirinden komik anlar yaşatıyor.
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Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenen 'Çakallar'ın ekibi 'Dişi Çakallar'ın eklenmesiyle genişliyor. 'Çakallarla Dans 7' yeni macerasıyla sinema salonlarına imzasını atıyor.
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Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda; Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.
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