Yapımını SugarWorkz -TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 6’ filminin çekimlerine İstanbul’da başlandı

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Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana ana kadrosunu muhafaza ederek yoluna devam eden ‘Çakallarla Dans’, serisinin altıncı filminin çekimlerine başlandı.

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmde efsane ekip Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yeniden bir araya geldi. Altıncı filmde kadroya katılan ünlü isimler ise Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Elvan Dişli, Mine Kılıç, Kemal Zeydan oldu.