Çakallarla Dans 6 filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 6 oyuncuları kimler?
Çakallarla Dans 6 filmi sinema perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin senaryosu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Murat Şeker oturmaktadır. Televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak Çakallarla Dans 6 filminin konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Çakallarla Dans 6 filminin konusu ve oyuncuları...
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Çakallarla Dans 6 filmi 11 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyici karşına çıkıyor. 2022 yılında vizyona giren filmin başrollerini Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu paylaşmaktadır. Peki, "Çakallarla Dans 6 filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 6 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Çakallarla Dans 6 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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ÇAKALLARLA DANS 6 KONUSU NEDİR?
Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet… Senelerdir kısa yoldan para kazanmak için girdikleri maceraların sonucu olarak mesleklerini kaybedip sürünecek noktaya gelen -sözde- çakallar, ülkeyi etkisi altına alan hayat pahalılığından da gol yiyerek çıkılmaz bir sokağa gelmişlerdir... Evren kendi ülkelerinde mülteci gibi yaşayan ekibimize bir işaret fişeği gönderir… Fatma’nın yıllardır küs olduğu ablası Manolya, Yunanistan’ın Kos Adası’nda dördüncü evliliğini gerçekleştirecektir. Kardeşi Fatma ve tüm çakalları, tüm ulaşım ve konaklama masraflarını karşılamak koşuluyla davet eder. Gökhan, zamanında kendisinden yaşça büyük olsa da -tüm mahalle gibi- Manolya’ya aşıktır. Hayatında hiç tatil yapmamış ve yurt dışına çıkmamış çakallar; “BİR UMUT” diyerek Yunanistan’a gitmek ister. Türk’ün vizeyle imtihanı başlar... Kos Adası’nı birbirine katan çakallar, Manolya’nın yıllardır İstihbarat için çalıştığını öğrenir. Manolya, sadece düğün için çağırmamıştır bizim çakalları. Türkiye’ nin “MAVİ VATAN” ile ilgili çok önemli bir eylem planı, İtalyan bir mafya olan Enrico’nun eline geçmiştir. Ekibimizin görevi; Enrico’nun sevgilisi Anna Karenina’yı kendi taraflarına çekip, hard diski ele geçirmektir. Operasyon başarısız olursa İstihbaratın izi olmayacaktır. İstanbul’daki mahallelerinde fakirliğe demir atmış çakallar, bir umut diye gittikleri Yunanistan’ın Kos Adası’nda; Uluslararası bir kaosun ortasına bulurlar kendilerini...
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ÇAKALLARDA DANS 6 OYUNCULARI
Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan
İlker Ayrık - Muhasebeci Servet
Timur Acar - Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet
Didem Balçın - Fatma
Hakan Bilgin - Hüseyin Abi
Ebru Cündübeyoğlu - Manolya
Nurettin Sönmez - Enrico
Ceyhun Yılmaz - Adem
Anıl Tetik - Yüzbaşı Ali Suavi
Elvan Dişli - Mary (Melek)
Mine Kılıç - Anna Karenina
Kemal Zeydan - Kocakafa Sedat
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