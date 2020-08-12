Çakallarla Dans 2 filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 2 filmi oyuncuları kimler? soruları sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Murat Şeker'in üstlendiği Çakallarla Dans 2 filminin çekimleri İstanbul’un çeşitli semt ve mekanlarında 4 hafta sürmüştür. İşte Çakallarla Dans 2 filminin detayları...
ÇAKALLARLA DANS 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İlk film olan Çakallarla Dans filmi sonunda işledikleri suçlar nedeniyle hapishaneye giren Kayınço Gökhan, Muhasebeci Servet, Del Piero Hikmet ve Köfte Necmi zor günler geçirmektedirler. Ayrıca çok sevdikleri ve para kazandıkları futbolu ve mahalledeki arkadaşları ile yakınlarını özlemektedirler.
Hapishanede bulundukları esnada yapılacak olan tıbbi bir deney için kobay olmaya razı olurlar. Böylece hapishaneden de şartlı tahliye olabileceklerdir. Şartlı tahliyeleleri yapılan film kahramanları suç önleyen ilaçları kullanmaya başlarlar. Dışarı çıktıklarında kendi aralarında artık çakallık yapmayacaklarına dair birbirlerine söz verirler. Ancak unuttukları asıl mesele ise çakal olmak değil de, çakallarla dans edebilmenin zorluğudur.
Ayrıca film de bolca Fikirtepe jargonu kullanılmıştır.
ÇAKALLARLA DANS 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
|Oyuncu
|Rolü
|Şevket Çoruh
|Kayınço Gökhan
|İlker Ayrık
|Muhasebeci Servet
|Timur Acar
|Köfte Necmi
|Murat Akkoyunlu
|Del Piyero Hikmet
|Didem Balçın
|Fatma
|Doğa Rutkay
|Leyla Şekerci
|Altan Gördüm
|Tayyar Abi
|Ceyhun Yılmaz
|Adem
|Ömür Gedik
|Call Center Müdürü
|Nazenin Tokuşoğlu
|Catering Şirketi Müdürü
|Nihat Sırdar
|Film Eleştirmen
|Kenan Ece
|Berkant Yücedal
|Simge Fıstıkoğlu
|Gazeteci Berna
|Hakan Bilgin
|Berber Hüseyin
|Mehmet Ali Kaptanlar
|Profesör
|Özge Uzun
|Avukat
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