Çağrı merkezli vurgunda 'çiftlik' detayı!

DHA

Sahte çağrı merkeziyle milyonluk vurguna yönelik soruşturma kapsamında jandarma operasyonunda, çete üyesi 55 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şüphelilerin illegal çağrı merkezi kurup vatandaşları arayarak dolandırdığı bilgisini aldı. Şüphelilerin İstanbul ve Zonguldak'ta faaliyet gösterdiği, çağrı merkezi adı altında vatandaşları arayıp "Tüketici kanuna aykırı davranarak almadığınız kargonuz sebebiyle hakkınızda icra takibi başlamıştır" diyerek milyonluk vurgun yaptığı tespit edildi.

21 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON Jandarma ekipleri; İstanbul'da 20, Zonguldak'ta 1 olmak üzere 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Sahte müşteri temsilcileri Jandarma ekiplerini karşısında görünce şoke oldu. 55 çete üyesinin yakalandığı operasyonlarda; suçtan elde edilen yüklü miktarda nakit para ve gram altın, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda bilgisayar ve bilişim cihazı ile 500 kutu cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

HAYVANAT BAHÇELİ ÇİFTLİK KURMUŞLAR Şüphelilerin haksız kazançtan elde ettikleri paraları aklamak için paravan olarak kullandıkları içinde kahvaltı mekânları ile bir hayvanat bahçesinin bulunduğu çiftlikte yapılan aramalarda; 3 geyik, 2 yaban koyunu, 2 tavus kuşu, 2 deve kuşu, 2 Alpaka, siyah kuğu ile 2 cüce keçi bulundu. Suçtan elde edilen çiftlik ve hayvanlara el konuldu. Yakalanan 55 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.