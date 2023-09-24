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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Fenerbahçe Haberleri

        Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bu sezon oynadığı 11 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda da kazanıp serisini sürdürmek istiyor. Alanyaspor ise sürpriz peşinde... Peki, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 09:04 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:04
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

        • 2

          İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki 4 maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları, play-off karşılaşmaları ile ilk grup maçında yenilgi yüzü görmeyerek 11 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

        • 3

          Ligde oynadığı 5 maçta mağlubiyet almayan ve 7 puan toplayan Alanyaspor ise güçlü rakibine bu sezonki ilk puan kaybını yaşatmak istiyor.

        • 4

          ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        • 5

          FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

          Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi 6 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdar Aziz ve Miha Zajc, teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Joshua King tedbir amacıyla riske edilmedi. Sakatlıkları devam eden Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Cengiz Ünder de kadroda alınmadı.

        • 6

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

        • 7

          Livakovic

        • 8

          Osayi-Samuel

        • 9

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        • 10

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