Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi 6 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdar Aziz ve Miha Zajc, teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken, hafif sakatlığı bulunan Joshua King tedbir amacıyla riske edilmedi. Sakatlıkları devam eden Emre Mor, Bartuğ Elmaz ve Cengiz Ünder de kadroda alınmadı.