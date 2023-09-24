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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU 24 Eylül 2023| Son dakika: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde !

        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

        Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Başta Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi olmak üzere 6 bölgede ise yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 09:33 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:49
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        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin ise kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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