26 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eintracht Frankfurt 2'de top koşturan Çağrı Karakuş, Alman futbolunun koronavirüsten nasıl etkilendiğini, Bundesliga'da idmanların nasıl yapıldığını anlattı. Futbolcuların liglerin sezon sonuna kadar askıya alınmasını istediğini söyleyen Karakuş, "Burada halkta panik yok sadece ekonomik olarak bir panik havası var. Şirketler kapatıldı. Biz futbolcular olarak maçların ertelenmesinden ziyade liglerin tatil olmasını istiyoruz ancak özellikle Bundesliga'nın tatil edilmesi durumunda ekonomiye büyük zararları olacağı söyleniyor" ifadelerini kullandı.
Bundesliga'da antrenmanların tamamen bireysel yapıldığını da belirten Çağrı Karakuş, "Bugüne kadar sadece koşuları kondisyoner eşliğinde toplu bir şekilde yapıyorduk. Hepimiz aynı anda soyunma odasına girmemeye ve duşumuzu evde almaya özen gösteriyorduk. Bugün kulübe bir uyarı geldi ve bizim de idmanlarımız iptal edildi" açıklamasında bulundu.
Almanya'daki durumu anlatan Karakuş, "Almanya'da koranavirüs tedbirleri için çoğu yerde sokağa çıkma yasağı var 2 kişi den daha fazla gördükleri an polisler direk ceza yazıyorlar... Sadece market alışverişi için izinler var. Almanya ekstra yardım paketi açıkladığı için işçilere ödeme yapılacak, ancak biz futbolcular şu an maaş alamayacağız..." ifadelerini kullandı.
Takımda pozitif çıkan test sonucu olmadığını dile getiren futbolcu, "Takım olarak test yaptırdık. Herkesin sonucu negatif çıktı. Salgın ilk başladığında bizde çok korku olmadı ancak bulaşıcı olduğunu görünce ciddi önlemler aldık. Türkiye, ligleri erteleme konusunda geç kaldı. Avrupa daha erken önlemler aldı, biz sağlık konusunda maalesef geç kaldık" dedi.
Kendisinin İsviçre üzerinden Türkiye'ye gelmeye çalıştığını ancak Türkiye'nin uçuşları durdurma kararından sonra gidemediğini dile getiren Karakuş, "Türkiye şu an birçok ülkeden daha iyi yürütüyor bu süreci ve çoğu ülkeden daha güvenli. Bu yüzden buradaki Türkler de Türkiye'ye gelmek istiyorlar" şeklinde konuştu.
Son olarak sezon sonu sözleşmesinin bittiğini belirten başarılı futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye'de bazı takımlardan teklifler aldım. Hatayspor ciddi bir şekilde benle ilgilendi. Amacım kendimi geliştirmek."
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