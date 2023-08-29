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        Haberler Spor Futbol İtalya Cagliari - Inter: 0-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Cagliari - Inter: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        İtalya Serie A'da şampiyonluk adaylarından Inter, 2. haftada konuk olduğu Cagliari'yi 2-0 mağlup etti. Puanını 6'ya çıkaran Milano ekibine galibiyeti getiren golleri Denzel Dumfries ve Lautaro Martinez kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 00:02 Güncelleme: 29.08.2023 - 00:02
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        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında Inter, Cagliari'yi deplasmanda 2-0 yendi.

        Cagliari'deki Unipol Domus Stadı'nda oynanan müsabakada, Cagliari ve Inter kozlarını paylaştı. Konuk Inter, Cagliari'yi 21. dakikada Denzel Dumfries ve 30. dakikada Lautaro Martinez'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

        Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika forma giydi. Milli oyuncu, maçın 86. dakikasında gole çok yaklaştı ancak şutu direkten döndü.

        Bu sonuçla Inter, Cagliari deplasmanından 3 puanla dönerek, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Haftayı puansız geçen Cagliari ise 1 puanla 15. sırada kaldı.

        Ligde günün diğer maçında Salernitana, konuk ettiği Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

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