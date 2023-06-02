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Çağlar Söyüncü transferini Diego Simeone duyurdu!

Atletico Madrid'in Arjantinli Teknik Direktörü Diego Simeone, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü transfer ettiklerini açıkladı

Giriş: 02.06.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
Çağlar Söyüncü transferini Diego Simeone duyurdu!
HABERTURK.COM

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çağlar'ın gelecek sezon takıma katılacağını açıklayan Simeone, "Çağlar Söyüncü, gelecek sezon aramıza katılacak ve savunmamızı güçlendirecek. Çağlar'ın dışında Uruguaylı stoper Mourino'yu da sezon öncesinde izleyip test edeceğiz. Onun hakkında da iyi şeyler duyduk." dedi.

27 yaşındaki Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 1 gol kaydetti.

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