Çağlar Ertuğrul, Beşiktaş'ın futbolcuları ile bir araya geldi
Çağlar Ertuğrul, Beşiktaş'ın futbolcuları Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Arthur Masuaku ile bir araya geldi
Giriş: 08.05.2025 - 23:32 Güncelleme: 08.05.2025 - 23:32
Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, Beşiktaş'ın futbolcuları Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Arthur Masuaku ile bir araya geldi. Bu buluşmanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Ertuğrul, gönderisine; "Sana en iyi şansları diliyorum" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ