Çağlar Ertuğrul, Beşiktaş'ın futbolcuları ile bir araya geldi - Magazin haberleri

Çağlar Ertuğrul, Beşiktaş'ın futbolcuları ile bir araya geldi - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, Beşiktaş'ın futbolcuları Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Arthur Masuaku ile bir araya geldi. Bu buluşmanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Ertuğrul, gönderisine; "Sana en iyi şansları diliyorum" notunu ekledi.

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Fotoğraflar: Instagram