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Çağla Şıkel, çocukları Kuzey ve Uzay ile keyifli anlarını sık sık Instagram hesabından yayınlamaya devam ediyor. Şıkel, önceki gün oğlu Uzay ile eğlenceli bir videosunu paylaştı.

Gönderide 41 yaşındaki mankenin oğlu ile karşılıklı olarak dans ettiği görülüyor. Kısa sürede binlerce beğeni alan videoya Çağla Şıkel, "Sakin ortamlarda biz" notunu düştü.

Öte yandan 2008'de dünyaevine giren Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2015 yılında boşanmıştı.

Yollarını ayırdıktan sonra dostluklarını sürdüren ikili, sık sık çocukları için bir araya geliyor.