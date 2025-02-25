Çağla Şıkel'in yeni aşkı tekstilci

Bir süredir yalnız olduğu bilinen ve geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açan Çağla Şıkel'in sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Emekli mankenin gönlünü tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Erinç Ulutürk'e kaptırdığı öğrenildi. Şıkel ile Ulutürk arasında 15 yaş fark bulunuyor.

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Fotoğraflar: Instagram, Depophoto