Sen hep diyorsun ya; 'Ben sizin için yaşıyorum' diye. Biz de seni daha da gururlandırmak, göğsünü kabartmak ve mutlu etmek için uğraşıyoruz. Senin mutluluğun, bizim ışığımızdır annem. Yavrularımın bir tanecik anneannesi, bizim her şeyimiz annemiz iyi ki varsın! Doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyorum.