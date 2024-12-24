Çağla Şıkel'den oğlunun sağlık durumuyla ilgili açıklama
Çağla Şıkel, kayak yaparken düşüp bileğini kıran oğlu Kuzey'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu
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Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ ile birlikte kış tatili yapmak için Erzurum'a gitmişti.
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Gün boyunca çocuklarıyla birlikte kayak yapıp o anlarını da telefonuyla kayda alan Şıkel, üzücü bir durum yaşamış ve oğlu Kuzey kayak yaparken düşüp bileğini kırmıştı.
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"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE DÜŞTÜ"
Oğlunun gözünün önünde düştüğünü söyleyen Çağla Şıkel; "Kahveyi içtim, piste indim. Karşılamaya, gözümün önünde düştü yavrum. Hastane, röntgen - tomografi derken bileğimizde kırık var. Hep tekrarladım Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullanmıştı.
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SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA
Çağla Şıkel, kolu alçıya alınan büyük oğlu Kuzey'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak "Merak edenlere Kuzey, daha iyi şükürler olsun" dedi.