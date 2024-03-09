Çağla Şıkel, ayrıldığı sevgilisiyle şahit oldu

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Çağla Şikel'in ablası Berna Şıkel, dünya evine girdi. Murat Filican ile evlenen Berna Şıkel'in nikâh şahitlerinden biri oldukça ilginç biri oldu.

Çağla Şıkel, 3 ay önce ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli ile ablasının nikâh şahidi oldu. Düğünde bir hayli heyecanlı olduğu görülen Şıkel, ablasının evlenmesiyle duyduğu mutluluğu dile getirirken çiçeği burnunda bir ömür boyu mutluluk diledi.

Nail Gönenli'nin nikâh şahidi olması, Çağla Şıkel ile yeniden birlikte olduğu iddialarını gündeme getirdi.