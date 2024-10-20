Çağla Boz ile Mehmet Dinçerler'den aşk sorularına sporlu yanıt
Oyuncu Çağla Boz, iş insanı Mehmet Dinçerler ile Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. İkili, gazetecilerin aşk sorularına yanıt vermek yerine "Spor yapıyoruz" demekle yetindi
Giriş: 20.10.2024 - 09:35 Güncelleme: 20.10.2024 - 09:35
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Çağla Boz, iş insanı Mehmet Dinçerler ile Bebek'te objektiflere yansıdı.
"SPOR YAPIYORUZ"
Birlikte sohbet ederek keyifli bir şekilde yürüyen ikili, basın mensuplarının ilişki sorularıyla karşılaştı. Fakat Çağla Boz ile Mehmet Dinçerler, aşk sorularına yanıt vermek yerine "Spor yapıyoruz" demekle yetindi.
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