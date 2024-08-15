Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Fenerbahçe
        FB
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        ikas Eyüpspor
        EYP
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Göztepe
        GÖZ
        1
        Net Global Sivasspor
        SVS
        1
        Trabzonspor
        TS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Çağdaş Atan: Duarte'ye bayılıyorum - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan: Duarte'ye bayılıyorum

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Iberia'yı eleyerek Play-off turuna yükselen Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 23:38 Güncelleme: 15.08.2024 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ona bayılıyorum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Iberia galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "BU İŞİ ÇOK SEVİYORUZ"

        Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "İşin saha kısmı çok önemli ama coşku ve istek olmadığı takdirde bu işi yapmamızın bir anlamı yok. O enerji olmazsa bu mesleği de yapmamızın anlamı yok. Bu işi çok seviyoruz. Bugün her atağımızda gol pozisyonu yakalayacakmışız gibi hissettim. İlk yarı 3. bölgede kalitemizi gösteremedik, kararsız kalmamamız gerektiğini oyunculara anlattık. Daha fazla skor üretebilirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun olsun istiyoruz, 50-60 maçı görmek istiyoruz bu sene. Pazar günü Alanyaspor maçımız var, çok zor bir maç. Perşembe günü 5 saatlik bir yolculuk yapacağız İrlanda'ya. Yorucu ama bizim istediğimiz bir durumdu bu." dedi.

        "DUARTE'YE BAYILIYORUM"

        Atan ayrıca, "Elimizde tuttuğumuz kadro ve veda ettiğimiz isimler hep planlı. Tabii ki de transfere ihtiyacımız var ama elimizdekilerden daha değerli oyuncular arıyoruz. Oyuncularım pozisyon değişikliklerine alışıyorlar. Duarte inanılmaz bir karakter, bu sene ikinci kaptan da oldu. Aile babası, kişilikli bir oyuncu. Ona bayılıyorum. Kemen de böyle bir oyuncu olduğu için buraya getirdik onu. Altyapımızdan gelen oyuncuları da değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Habertürk Anasayfa