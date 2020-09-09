Çağatay Ulusoy'un yeni projesi belli oldu. Ulusoy, Netflix'te yayınlanacak olan Mücadele Çıkmazı filminde başrol oynayacak.

Filmin çıkış tarihi hakkında Netflix platformu tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. 29 yaşındaki oyuncu, filmde hayatını çöp toplayarak kazanmaya çalışan bir baba rolünü oynayacak.

Ranini isimli platformda yer alan bilgilere göre Çağatay Ulusoy'a Turgay Tanülkü, Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı ve Selen Öztürk gibi isimler eşlik ediyor.

OGM Pictures tarafından yürütülen film, şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Mücadele Çıkmazı'nın senaryosu Ercan Mehmet Erdem tarafından kaleme alındı.