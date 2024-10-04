Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Beşiktaş
        BJK
        16
        Samsunspor
        SAMS
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Trabzonspor
        TS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Kasımpaşa
        KSM
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Bellona Kayserispor
        KYS
        3
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        2
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik yazdı: Milletvekili Icardi - Futbol Haberleri

        Çağatay Çelik yazdı: Milletvekili Icardi

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında 2-0 öne geçtiği Rigas Skola deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik mücadeleyi değerlendirdi

        Giriş: 04.10.2024 - 00:08 Güncelleme: 04.10.2024 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Milletvekili Icardi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray ve Türk futbolu, RFS gibi kendine kıyasla zayıf rakipler karşısında çok fazla kayıp yaşadı ve bunların hemen hepsi aynı şekilde tanımlandı: Rezalet.

        Futbolda maddi değerin gerçeğe dönüşmesi için tek bir şart var: Fizik kalite. Real Madrid’in ya da Manchcester City’nin milyonlarca Euro bonservis bedeli ya da maaş ödenen futbolcularının sahada koşmadığı bir an yok. Elit seviye, elit seviyede rekabetçi ruh ve bunu yapabilecek fizik kalite gerektiriyor. Galatasaray’ın kağıt üzerindeki değerinden bahsedebilmek için önce yıldızlarının en azından belli bir seviyede koşabilmesi, hareketlenebilmesi gerekiyor.

        REKLAM

        Blok halinde bekleyen savunmayı nasıl açacağının yollarını ararken Yunus Akgün’ün topla hareketliliği çilingirlik yaptı; devamında teknik kalite ürünü gol 2-0’ı getirdi. Dakikalar 40’ı gösterirken sahanın en iyisi takımın en az kazanan ve nispeten değersiz oyuncularından olan Yunus Akgün’dü.

        Young Boys’un attığı golün benzerine çalışan ve ekmeğini yiyen RFS ilk yarıyı 1 farkla kapattı, ikinci 45 dakikaya da ne yapması gerekiyorsa öyle başladı: Geriye bir stoper daha ekleyip oyunu daha da daralttı, Galatasaraylı her oyuncuyu temasa zorladı ve adam adama baskıyla alan bırakmadı. Savunmada sayısal olarak eksik de yakalanmayan Galatasaray bir amatör gol daha yedi, devamındaki oyuncu değişiklikleri oyunu bir kez daha çorbaya çevirdi.

        REKLAM

        Bu sezon bir müsabaka dışındaki tüm maçlarında en az 1 gol yiyen Galatasaray, üst üste ikinci kez iki ve daha fazla farktan rakiplerinin geri dönüşünü izledi. Bir oyuncu grubunun takıma dönüşebilmesi için kutlama yapılacak bir galibiyet gerektiği söylenir. Bazen de ders çıkarılacak yenilgiler, böyle galibiyetlerden hayırlı olur. Galatasaray’ın son iki maçta kazandığı 1’er puan belki de yenilgiden daha hayırsızdır.

        Oyunun gerektiği çabayı ve eforu gösteremeyen her futbolcu, başkalarının daha fazla çaba göstermesini mecbur kılıyor. Bu kayıpların elbette tek sorumlusu yok ancak artık aşikar olan bazı dokunulmazlıklar soyunma odasında da rahatsızlık yaratır boyuta geldi. Zaha ve Ziyech’in biletini kesmek için geç kalan Okan Buruk’u zor bir sınav bekliyor: Birkaç ay önce siyasi parti kursa yüzbinlerce oy alacak Mauro Icardi’nin milletvekilliği dokunulmazlığı ya da Arjantinli golcünün hayata dönüşü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Batı Şeria'da bir kafeye saldırdı
        İsrail, Batı Şeria'da bir kafeye saldırdı
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        Hollanda'dan 1 puanla dönüyoruz!
        Hollanda'dan 1 puanla dönüyoruz!
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        İsrail İran'ın petrol tesislerine mi saldıracak?
        İsrail İran'ın petrol tesislerine mi saldıracak?
        Tuzla'da polise ateş açtılar
        Tuzla'da polise ateş açtılar
        Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
        Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        MSB: TSK, tüm tehlikeleri bertarafa muktedirdir
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Habertürk Anasayfa