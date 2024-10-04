Çağatay Çelik yazdı: Milletvekili Icardi

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Galatasaray ve Türk futbolu, RFS gibi kendine kıyasla zayıf rakipler karşısında çok fazla kayıp yaşadı ve bunların hemen hepsi aynı şekilde tanımlandı: Rezalet.

Futbolda maddi değerin gerçeğe dönüşmesi için tek bir şart var: Fizik kalite. Real Madrid’in ya da Manchcester City’nin milyonlarca Euro bonservis bedeli ya da maaş ödenen futbolcularının sahada koşmadığı bir an yok. Elit seviye, elit seviyede rekabetçi ruh ve bunu yapabilecek fizik kalite gerektiriyor. Galatasaray’ın kağıt üzerindeki değerinden bahsedebilmek için önce yıldızlarının en azından belli bir seviyede koşabilmesi, hareketlenebilmesi gerekiyor.

REKLAM Blok halinde bekleyen savunmayı nasıl açacağının yollarını ararken Yunus Akgün’ün topla hareketliliği çilingirlik yaptı; devamında teknik kalite ürünü gol 2-0’ı getirdi. Dakikalar 40’ı gösterirken sahanın en iyisi takımın en az kazanan ve nispeten değersiz oyuncularından olan Yunus Akgün’dü. Young Boys’un attığı golün benzerine çalışan ve ekmeğini yiyen RFS ilk yarıyı 1 farkla kapattı, ikinci 45 dakikaya da ne yapması gerekiyorsa öyle başladı: Geriye bir stoper daha ekleyip oyunu daha da daralttı, Galatasaraylı her oyuncuyu temasa zorladı ve adam adama baskıyla alan bırakmadı. Savunmada sayısal olarak eksik de yakalanmayan Galatasaray bir amatör gol daha yedi, devamındaki oyuncu değişiklikleri oyunu bir kez daha çorbaya çevirdi.

REKLAM Bu sezon bir müsabaka dışındaki tüm maçlarında en az 1 gol yiyen Galatasaray, üst üste ikinci kez iki ve daha fazla farktan rakiplerinin geri dönüşünü izledi. Bir oyuncu grubunun takıma dönüşebilmesi için kutlama yapılacak bir galibiyet gerektiği söylenir. Bazen de ders çıkarılacak yenilgiler, böyle galibiyetlerden hayırlı olur. Galatasaray’ın son iki maçta kazandığı 1’er puan belki de yenilgiden daha hayırsızdır.

Oyunun gerektiği çabayı ve eforu gösteremeyen her futbolcu, başkalarının daha fazla çaba göstermesini mecbur kılıyor. Bu kayıpların elbette tek sorumlusu yok ancak artık aşikar olan bazı dokunulmazlıklar soyunma odasında da rahatsızlık yaratır boyuta geldi. Zaha ve Ziyech’in biletini kesmek için geç kalan Okan Buruk’u zor bir sınav bekliyor: Birkaç ay önce siyasi parti kursa yüzbinlerce oy alacak Mauro Icardi’nin milletvekilliği dokunulmazlığı ya da Arjantinli golcünün hayata dönüşü.