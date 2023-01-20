İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki şüpheliler Öykü Uslu ile Çağatay Akman'ın eski sevgili oldukları, müşteki şüpheli Furkan Ayaz'ın ise olayın yaşandığı evin önüne giderek, müdahale etmek istemesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı aktarıldı.
Hazırlanan iddianamede, tartışma sırasında Öykü ve Furkan'ın, Çağatay'a küfürlü şekilde hakaret ettiği belirtildi. Çağatay'ın ise "Sizi Cihangir'de barındırmam", "Sizi öldüreceğim" şeklinde ikisine de hakaret ve tehdit ettiği kaydedildi. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlatılan iddianamede, müşteki şüpheliler Furkan, Öykü ve Çağatay'ın birbirlerini darbettiği belirtildi.