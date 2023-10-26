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        Haberler Televizyon Çağan Irmak'ın yeni dizisi Yaratılan konusu nedir? Netflix Yaratılan oyuncuları kim?

        Çağan Irmak'ın yeni dizisi Yaratılan konusu nedir? Netflix Yaratılan oyuncuları kim?

        Çağan Irmak'ın 15 yıldır hayalini kurduğu 'Yaratılan' dizisi Netflix'te yayınlandı. Seyirciyle buluştuğu günden beri büyük ilgi gören dizi hakkında: "Çağan Irmak'ın yeni dizisi Yaratılan konusu nedir? Netflix Yaratılan oyuncuları kim?" soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:46
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        • 1

          Yazarlığını ve yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği ve uzun yıllardır hayalini kurduğu dizisi 'Yaratılan' 20 Ekim'de Netflix'te izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı günden beri büyük ilgi toplayan dizi hakkında merak edilen: "Çağan Irmak'ın yeni dizisi Yaratılan konusu nedir? Netflix Yaratılan oyuncuları kim?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          YARATILAN OYUNCULARI KİM?

          Frankestein'dan esinlenen dizinin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

          Erkan Kolçak Köstendil,

          Taner Ölmez,

          Engin Benli,

          Şifanur Gül,

          Bülent Şakrak,

          Hamdi Alp,

          Sema Çeyrekbaşı,

          Devrim Yakut,

          Şehsuvar Altaş,

          Durul Bazan,

          Macit Koper,

          Ekremcan Arslandağ,

          Ümmü Putgül,

          Burcu Söyler,

          Şennur Nogaylar.

        • 3

          NETFLIX YARATILAN KONUSU NEDİR?

          Osmanlı Dönemi'nde geçen dizide ölüm ve ahiret kavramlarına odaklanılıyor. Hikayede genç ve tutkusu olan tıp öğrencisi Ziya'nın çözülemeyen gündelik sorunları bulma arzusu konu alınıyor. Okumak için geldiği İstanbul'da İhsan Hoca ile tanışan Ziya, gizli bir işe bulaşıyor. Giriştikleri yasak iş hem İhsan'ın hem Ziya'nın hayatını felakete sürüklüyor.

        • 4

          YARATILAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Netflix'in Frankenstein'dan ilham alan Yaratılan dizisi, İstanbul'un film ve dizi çekim alanlarını barındıran Beykoz'da çekilmiştir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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