Boksör Çağan Atakan Arslan, geçtiğimiz gün oğlu Leon Aslan Arslan ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Arslan, oğlunu oyun salonuna götürüp, baba-oğul keyifli vakit geçirdi.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan boksör, yakın zamanda bir program yapacağını söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde de ünlü sporcuları konuk alıp spor severler için bilgi verici bir program ile izleyicimizle buluşacağız" dedi.