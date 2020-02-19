Çabuk yorulma neden olur?

Çabuk yorulmanın en önemli nedenlerinden biri yorgun bir günün ardından ve stresli bir yaşamın etkisiyle uyku düzenin kaybolması ve iyi uyuyamama gibi durumlar etken olabilmektedir. Günde en az 8 saat uyku alınamadığı zaman vücut gün içerisinde yaşadığı yoğunluğu kaldıramaz ve yorgunluk hisseder.

Hareketli bir yaşam sürmeyen kişilerde yoğun bir hareket oluşması halinde de çabuk yorulma yaşanabilir. Beslenme yetersizliği ve bunun sonucuna bağlı olarak vücudun bağışıklık sisteminin zayıflaması da çabuk yorulmaya etkendir. Yaşanan sorunların fazlalığı, gün içerisinde yaşanan stres ve aşırı bir düşünce yapısına sahip olmak da beyinle beraber vücudun da yorulmasına etken olmaktadır.

Çabuk yorulma birçok nedenden kaynaklanıyor olabilir. Özellikle bahar aylarında daha çok baş gösterir. Mevsim geçişlerinde yaşanan beslenme değişiklikleri ve buna bağlı bazı vitamin eksiklikleri de çabuk yorulmanın nedenleri arasındadır. Eğer çok fazla yorgunluk hissi varsa ve süreklilik taşıyorsa mutlaka bir hekime başvurmak gereklidir. Çünkü altta bazı nedenler yatıyor olabilmektedir.

Çabuk yorulmanın bazı nedenleri arasında kalp yetmezliği, demir eksikliği, B12 vitamin eksikliği, nefes darlığı, solunum yolları hastalıkları, astım ve en önemlisi bir kanser nedeniyle de bu yorgunluk hissi oluşabilmektedir.

Uzun süren ve normal hayatı sürdüremeyecek şekilde bir yorgunluk hali oluşmuşsa ihmal etmeden bir hekime görünmekte fayda vardır. Çünkü çoğu hastalıkların belirtileri yorgunluk ve halsizlikle baş göstermektedir.