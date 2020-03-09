HABERTURK.COM

Gezegenimizin en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliği, Vikinglere ait bin 500 yıllık ok ucunun ortaya çıkmasına neden oldu.

Norveç'in güneyindeki buzulların erimesiyle Germen Demir Çağı'na (Germanic Iron Age) kadar uzanan antik ok ucuna ulaşıldı.

Norveç'in kuzey bölgesinde ayrıca okun sapı ve bir adet kuş tüyü de de ortaya çıktı. Ok başının, 17 santim uzunluğunda ve 28 gramın biraz üstünde bir ağırlığa sahip olduğu belirtildi.

Keşfi yapan arkeologlar, iklim değişikliğinin Jotunheimen buzulunu etkilediğini, böylelikle buzul altında kalan yapıların ortaya çıktığını dile getirdi.

Buzul Arkeoloji Programı'ndan (Glacier Archaeology Program) antropolog Shoshi Parks, yaptığı açıklamada, "Norveç'in merkezindeki bu bölgede üç ulusal park birleşiyor. Ancak 1.900 metreden yüksek 250 zirvesiyle birlikte Jotunheimen aralarında en dikkat çekeni. Ayrıca bu zirve noktaları arasında Kuzey Avrupa'nın en yüksek noktaları olan Galdhøpiggen ve Glittertind de bulunuyor" dedi.

Uzmanların açıklamalarına göre iklim değişikliğinin sebep olduğu sıcak havalar, Norveç'teki buzulların çoğunun erimesine neden oldu.

Norveç'te bulunan Buzul Arkeoloji Programı'yla beraber 2 binden fazla tarihi buluntu ortaya çıktı. Bu kalıntılardan en eskisinin 6 bin yaşında olduğu belirlendi.

Kalıntılar arasında av araçları, tekstil, deri ve giyim gibi insan yapımı ürünler ve boynuzlar, kemikler ve gübre gibi zoolojik malzemeler yer alıyor.