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Başarılı kadın hikâyeleri teması vurgusuyla sınırlarını aşmış, hayata ışık tutan kadınların yolculuklarını beyazperdeye taşımayı hedefleyen 'Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması'nda hikâyelerden ilham alacak yarışmacıların hayallerinin sinema ile büyütülmesi amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında, sektörde kendine yer edinmek isteyen ve kendine sinema alanında bir kariyer hedefi koyan yarışmacılar için sektör profesyonelleri ile buluşma ve iletişime geçme fırsatı yaratılıyor.

Onlarca proje arasından finale kalmaya hak kazanan 10 senaryo, ön seçici kurulun hassas eleme sürecinin ardından yapılan toplantı ile belli oldu.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden öğrencilerin kurmaca ve belgesel türündeki projeleriyle katılım gösterdiği yarışmada 10 senaryo, 10 bin TL maddi destek ve danışmanlık desteği almaya hak kazandı. Destek kazanan 10 senaryo filme çekilecek.

Cevizin Altında... Begüm Aksoy

Çellist... Tuğçe Tatar

Dilek Kutusu... Feyzi Baran

Duvar... Elif Feyza Demir

Fatoş... İlcan Edgar Özuluca

Kör Nokta... Ebru Kazan

Pabuç... Abdullah Bayram

Pijamalı Kadın... Özlem Üngör

Sanat ve Kadın... Melahat Özdoğan Ağgül

Yağlı Boya... İsmail Yılmaz

İBB İstanbul Vakfı ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması’nda 10 bin TL maddi destek ve danışmanlık desteği kazanan 10 projenin sahibi, kısa filmlerini çekecek ve sonrasında da danışmanlık desteği alacak 'Büyüt Hayallerini Kısa Film Yarışması’nda kısa filmlerini çeken 10 sinemacı arasından dereceye giren ilk üç isim, önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek ödül töreninde belli olacak.