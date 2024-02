Büyülü dünyalara yolculuk: IMDb'de yüksek puana sahip 10 fantastik film önerisi

8. HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA

7 Oscar kazanan, 2022 yapımı Everything Everywhere All at Once(Her Şey Her Yerde Aynı Anda) adlı filmde, orta yaşlı Çinli bir göçmen, diğer evrenleri keşfederek ve yaşayabileceği hayatlarla bağlantı kurarak varlığını tek başına kurtarabileceği çılgın bir maceraya sürükleniyor. 2 saat 14 dakika olan, Daniel Kwan tarafından yönetilen bu filmde başrol olarak Michelle Yeoh ve Ke Huy Quan yer alıyor.

IMDb Puanı: 7.8/10