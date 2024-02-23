Büyülü dünyalara yolculuk: IMDb'de yüksek puana sahip 10 fantastik film önerisi
Hafta sonları film izlemek, yoğun tempoda geçen haftanın yorgunluğunu atmak ve keyifli zaman geçirmek için bir fırsat olabilir. İşte, sizin için haftasonu izleyebileceğiniz IMDb'de yüksek puan almış 10 fantastik film önerisi!
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Film izlemek birçok insanın tercih ettiği bir aktivitedir. Özellikle hafta sonunuzu evde geçirmeyi planlıyorsanız film izlemek iyi bir seçenektir ancak farklı türlerde birçok film seçeneği arasından seçim yapmak ise bazen zorlayıcı olabilir. İşte, en düşükten en yüksek puanlıya doğru hazırlanan fantastik filmlere dair detaylar...
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10. DEFİNE AVCILARI
The Goonie's (Define Avcıları) adlı filmde bir grup uyumsuz genç, eski bir haritayı keşfeder ve efsanevi bir korsanın uzun süredir kayıp olan hazinesini bulmak için bir maceraya atılır. Richard Donner'ın yönettiği ve yapımcılığını Steven Spielberg'in üstlendiği bu 1985 yapımı film, 1 saat 54 dakikadır.
IMDb puanı: 7.7/10
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9. BENJAMIN BUTTON'IN TUHAF HİKAYESİ
David Fincher'ın yönetmenliğini üstlendiği bu 2008 yapımı filmde, sonuçlarıyla geriye doğru yaşlanmaya başlayan Benjamin Button'ın hikayesini anlatılıyor. Başrollerinde Brad Pitt, Cate Blanchet ve Tilda Swinton'ın yer aldığı film, F. Scott Fitzgerald adlı yazarın 1922 yılında yazdığı kısa öyküden uyarlandı. 2 saat 46 dakika uzunluğundaki filmin 3 Oscar ödülü bulunuyor.
IMDb puanı: 7.8/10
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8. HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA
7 Oscar kazanan, 2022 yapımı Everything Everywhere All at Once(Her Şey Her Yerde Aynı Anda) adlı filmde, orta yaşlı Çinli bir göçmen, diğer evrenleri keşfederek ve yaşayabileceği hayatlarla bağlantı kurarak varlığını tek başına kurtarabileceği çılgın bir maceraya sürükleniyor. 2 saat 14 dakika olan, Daniel Kwan tarafından yönetilen bu filmde başrol olarak Michelle Yeoh ve Ke Huy Quan yer alıyor.
IMDb Puanı: 7.8/10
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7. BERLIN ÜZERİNDEKİ GÖKYÜZÜ
Wings of Desire(Berlin Üzerindeki Gökyüzü), Alman film yapımcısı Wim Wenders'ın yönettiği 1987 yapımı romantik bir fantastik filmdir. Görünmez meleklerin şehir sakinlerinin hayatlarını izleyip yorumladığı Soğuk Savaş dönemi Berlini'nde geçiyor. Melek Damiel (Bruno Ganz), bir insan kadına aşık olunca yaşananları anlatan film, Cannes Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülünü kazandı.
IMDb puanı: 7.9/10
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6. PRENSES GELİN
1987 yapımı The Princess Bride(Prenses Gelin) adlı bu fantastik komedi filminin konusu bir büyükbabanın, yatalak hasta torununa okuduğu bir hikâyedir. Bu hikâye, gerçek aşkıyla yeniden bir araya gelmek isteyen çiftçi çocuğunu anlatır. Filmin uzunluğu ise 1 saat 38 dakikadır.
IMDb puanı: 8.0/10
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5. BÜYÜK BALIK
Macera ve fantastik türündeki 2003 yapımı bu filmde hayal kırıklığına uğramış bir oğul, ölmekte olan babasının hayatındaki kurgudan gerçeği belirlemeye çalışır. Tim Burton'ın yönettiği Big Fish(Büyük Balık) filminin başrolünde ise Evan McGregor, Albert Finney, Jessica Lange ve Billy Crudup yer alıyor. Filmin uzunluğu 2 saat 5 dakikadır.
IMDb puanı: 8.0/10
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4. BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ
1993 yapımı fantastik komedi Groundhog Day(Bugün Aslında Dündü) filminde, nefret ettiği bir günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan bir hava durumu sunucusu, kendisini bir zaman döngüsünün içinde bulur. Başrolünde Bill Murray'in oynadığı film, 1 saat 41 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 8.0/10
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3. OZ BÜYÜCÜSÜ
The Wizard of Oz (Oz Büyücüsü) adlı filmde Genç Dorothy Gale ve köpeği Toto, Kansas'taki çiftliklerinden büyülü Oz Diyarı'na giden bir kasırga nedeniyle sürüklenir ve üç yeni arkadaşıyla birlikte, onu evine geri getirebilecek büyücüyü görmek için bir göreve çıkarlar. 2 Oscar ödülü bulunan 1939 yapımı bu renkli film, 1 saat 42 dakikadır.
IMDb puanı: 8.1/10
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2. PAN'IN LABİRENTİ
Pan’s Labyrinth(Pan'ın Labirenti), İkinci Dünya Savaşı sırasında İspanya'da geçiyor ve İspanyol ordusunda subay olan zalim üvey babasıyla birlikte yaşayan genç bir kızın, karanlık bir paralel dünyaya kaçmasını anlatıyor. Guillermo del Toro tarafından yönetilen bu 2006 yapımı film, 3 Oscar kazandı ve 1 saat 58 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 8.2/10
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1. ŞAHANE HAYAT
It's a Wonderful Life(Şahane Hayat) adlı 1946 yapımı siyah-beyaz filmde, umutsuzca hayal kırıklığına uğramış bir işadamına, eğer hiç var olmasaydı hayatın nasıl olacağını göstererek yardım etmek için Cennetten bir melek gönderilir. Frank Capra’nın yönettiği filmin başrollerinde James Stewart ile Donna Reed bulunur ve film 2 saat 10 dakikadır.
IMDb puanı: 8.6/10
Kaynak: Collider, IMDb
Fotoğraf kaynakları: IMDb