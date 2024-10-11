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        Haberler Gündem Çevre Büyükşehir'e "Van Gölü" cezası! | Son dakika haberleri

        Van Büyükşehir'e Van Gölü'ne kaçak deşarj cezası!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Van Gölü'ne kaçak deşarj yapılması gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin TL ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:43 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:43
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        Büyükşehir'e "Van Gölü" cezası!
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Van Gölü'ne kaçak deşarj yapılması gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'ne ceza uyguladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Van Büyükşehir Belediyesine Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Van Gölü'ne kaçak deşarj yaptığı gerekçesiyle 1 milyon 161 bin 568 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

        Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Merkez Atıksu Arıtma Tesisine ait deşarj noktasında gerçekleştirilen denetim sonucunda Van Gölü'ne kaçak deşarj yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne 1 milyon 161 bin 568 lira idari para cezası uygulanmıştır."

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