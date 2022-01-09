Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Oğuz Terzi, Kemal Mavi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir (Dk. 46 Gökhan Kardeş) (Dk. 50 Gökhan Alsan), Mustafa Yumlu, Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek, Süleyman Koç (Dk. 32 Rosheuvel), Alican Özfesli (K. 72 Oltan Karakullukçu), Emircan Altıntaş, Olanare,

Nasadoge Menemenspor: Batuhan Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Ömer Şahbaş (Dk. 24 Kerem Paykoç), Emre Batuhan Adıgüzel, Gomes, Emre Özer (Dk. 38 Cem Çelik), Abdullah Aydın (Dk. 46 Batuhan Kırdaroğlu), Emir Şenocak (Dk. 74 Ahmet Aslan), Enes Sağlık (Dk. 38 Ba), Ahmet Sağat

Goller: Dk. 29 Emircan Altıntaş (penaltı) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 64 Ahmet Sağat (Nasadoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Gomes, Dk. 71 Cem Çelik, Dk. 90+4 Emre Batuhan Adıgüzel (Nasadoge Menemenspor), Dk. 88 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)