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        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 01:33 Güncelleme: 01.03.2025 - 01:33
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        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
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        Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilciliğine Hakan Çakıl, Türkiye'nin Viyentiyan (Laos) Büyükelçiliğine Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar ve Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy atandı.

        Ayrıca, Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, Lefkoşa Büyükelçiliğine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri, Singapur Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık Arslan ve Roma Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen getirildi.

        Öte yandan, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Sana Büyükelçisi Mustafa Pulat merkeze alındı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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