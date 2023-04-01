Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika

Büyükelçi atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçi atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Giriş: 01.04.2023 - 04:02 | Güncelleme: ABONE OL
Büyükelçi atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Razete'de yayımlanan karara göre; bazı büyükelçiler merkeze çekildi, bazı büyükelçilerin ise ataması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; Kongo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit ve Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kerim Uras merkeze çekildi.

DHA'nın haberine göre, Kongo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hilmi Ege Türemen, Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Talip Küçükcan, Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Togo Cumhuriyeti Nezdindeki Esra Demir, Togo Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Muteber Kılıç atandı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Trabzon'da 5 katlı binada çatı yangını
Trabzon'da 5 katlı binada çatı yangını
Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Edirne'de silahlı saldırı: 2 yaralı
Edirne'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.