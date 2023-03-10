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Büyükçekmece’de inşaatta kullanılan vinç aracın üzerine devrildi

Büyükçekmece’de inşaat için kullanılan vinç, bilinmeyen bir nedenden park halindeki aracın üzerine devrildi. Araç kullanılmaz hale geldi. Olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Giriş: 10.03.2023 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL
Büyükçekmece’de inşaatta kullanılan vinç aracın üzerine devrildi
İHA

Büyükçekmece’de inşaat için kullanılan vinç, park halindeki aracın üzerine devrildi. Araç kullanılamaz hale gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün Büyükçekmece Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat çalışması sırasında malzeme taşımak için kullanılan bir vinç henüz bilinmeyen bir sebepten koparak hemen altında park halinde bulunan araçlardan birinin üzerine düştü. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar ve inşaat çalışanları araca baktıklarında içinde kimsenin olmadığını fark etti. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis konuyla ilgili rapor tuttu. Aracın üstüne düşen parça başka bir vinç tarafından kaldırılırken araç ise otoparka çekildi.

"HEPİMİZİN ARAÇLARI BURADA PARK HALİNDEYDİ"

Aracın üstüne vinç devrilen Canan Saydan yaşananları anlatarak, “ Biz şirket olarak cenazeye geldik. Bir arkadaşımızın annesi vefat etmişti. Hepimizin araçları burada park halindeydi. Mezarlığa doğru yola çıktık. Aracı kullanan arkadaşımız da vinçten müsaade istemiş çıkmak için vinç sürücüsü de 10 dakikalık bir işim var deyince sürücü kenara çıkmış beklemiş. Vinç aracın üstüne düşmüş. Allah’tan arkadaşımız dışarıdaymış. Araç kullanılamaz halde şükürler olsun ki can kaybı yok” dedi.

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