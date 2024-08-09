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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

        İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi TEM Otoyolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 07:03 Güncelleme: 09.08.2024 - 07:06
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        TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu, İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Celaliye mevkine geldiği esnada, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

        METRELERCE YOLA SAVRULDU

        Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaya, ağır yaralandı. Bu sırada otomobilini durduran sürücü, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası yapılan incelemede üzerinde kimlik bulunmayan kişinin cansız bedeni, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

        Polisin olay yerindeki çalışmasının ardından otomobil sürücüsü ifadesi almak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #Büyükçekmece
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