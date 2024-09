Büyükçekmece'de özel bir bakım merkezi çalışanlarının 7 yaşındaki Bahar B.'ye şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine başlatılan soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı.

Bahar B.'nin ailesinin de şikayetçi olduğu olayla ilgili yapılan incelemelerde, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bakım merkezinin görüntülerdeki B.Y. ve G.B.T.'nin işine son verdiği belirlendi. Gözaltına alınan B. Y. ve G.B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Görüntülerde yer alan çocuk şahsın annesi olan N.B. isimli şahıs ile yapılan görüşmelerde, eşiyle boşanma aşamasında olduğu, kardeşi ile birlikte yaşadığı, kendisinin evi ve geliri olmadığından dolayı kızını kendisine ve evdeki eşyalara zarar vermesinden dolayı bakım merkezine yerleştirmek zorunda kaldığı anlaşılmış, videoyu görmesinin ardından polis merkezine gelerek şahıslardan şikayetçi olduğunu belirtmesi üzerine şüpheli şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır" denildi.

İŞTEN AYRILINCA GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ

Yapılan çalışmalarda, görüntülerin bakım merkezinde çalışan F.B. tarafından 15 Eylül'de kaydedildiği belirlendi. İş yerinde arkadaşlarıyla tartışan F.B.'nin iş yerinden ayrıldıktan sonra görüntülerin yayınlandığı belirlendi.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "Görüntülerdeki şahısların ise B.Y. isimli bakım personeli ile G.B.T. isimli sağlık personeli oldukları belirlenmiştir. Çalışmaların devamında 15 Eylül tarihinde F.B. isimli şahsın iş arkadaşları ile yaşadığı tartışmadan ötürü işten ayrıldığı, videonun paylaşıldığı tarih olan 23 Eylül tarihinde ise B.Y. ile G.B.T. isimli şahısların kurum yetkilileri tarafından işten çıkarıldığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahıslar 25 Eylül tarihinde yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan B.Y. ile G.B.T. isimli şüpheli şahıslar hakkında 'Güveni Kötüye Kullanma, Kötü Muamele ve Kasten Yaralama' suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca Adli Kontrol hükümleri uygulanmış, kurum yetkilisi ve diğer çalışanlar hakkında ise işlem başlatılmış, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakılmıştır" denildi.