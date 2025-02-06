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        Haberler Gündem İstanbul Büyükçekmece'de palalı dehşet! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Büyükçekmece'de palalı dehşet!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Büyükçekmece'de bir baba ile oğulları unutamayacakları bir dehşet yaşadı. İddiaya göre yavaş gitmesi için uyardıkları sürücü arkadaşlarını da toplayıp ailenin işlettiği lokantayı bastı. Üstelik o şehir eşkiyalarının birinin elinde silah diğerinde de pala vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 19:50 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:50
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        Büyükçekmece'de palalı dehşet!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Büyükçekmece'de bir baba ile oğulları unutamayacakları bir dehşet yaşadı.

        İddiaya göre yavaş gitmesi için uyardıkları sürücü arkadaşlarını da toplayıp ailenin işlettiği lokantayı bastı.

        Üstelik o şehir eşkiyalarının birinin elinde silah diğerinde de pala vardı.

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