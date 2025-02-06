Büyükçekmece'de palalı dehşet!

Olay, İstanbul'da meydana geldi.

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İstanbul Büyükçekmece'de bir baba ile oğulları unutamayacakları bir dehşet yaşadı.

İddiaya göre yavaş gitmesi için uyardıkları sürücü arkadaşlarını da toplayıp ailenin işlettiği lokantayı bastı.

Üstelik o şehir eşkiyalarının birinin elinde silah diğerinde de pala vardı.