"Büyük Taarruz'un 100. yılını kutladığımız bu yılda bile Afyonkarahisar'daki arazilerde patlamış ve patlamamış çok sayıda mermi var. Bunların yanı sıra işgalci Yunan askerlerine ait bir miğfer de bulduk. Miğferi, arazide içerisine toprak dolmuş halde gördük. 100 yıl geçen açık arazide miğfer, haliyle çok sayıda yağmur, kar görmüş ve deforme olmuş. Bazı parçaları dağılmış olmasına rağmen günümüze kadar gelebilmiş."