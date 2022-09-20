Büyük buhran nedir, nedenleri ve sonuçları neler?

Bugün dahi, dünyada yaşanmış olan en büyük ekonomik kriz olarak değerlendirilen Büyük Buhran Türkiye’ye etkileri nelerdir? 1929 Dünya Ekonomik Krizi Türkiye’nin aldığı önlemler nelerdir? İşte, tüm detaylar…
Büyük Buhran Nedir?
Büyük Buhran 1929 yılında başlayan ve 1930’lu yıllar boyunca devam eden dünya çapında bir ekonomik krizdir. İlk olarak ortaya çıktığı 24 Ekim günü sebebiyle Kara Perşembe olarak da adlandırılan bu krizin merkezi Amerika Birleşik Devletleri’dir.
1.Dünya Savaşı’nın ardından Amerika Birleşik Devletleri her alanda büyük bir güç haline gelmişti. Zor durumda olan Avrupa’nın aksine bu dönemde birçok sektörde üretim artışı yaşanmış ve bu durum da bir tüketim toplumu oluşmasına olanak sağlamıştı. Tüketimin artmasıyla beraber hisse senetleri de değerlenmiş ve 1929 yılına gelindiğinde New York borsası hızla büyümüştü.
1929 yılının ortasından itibaren toplumda tüketimin azalmasıyla birlikte ekonomik başlamış ve ilk kez 3 Ekim günü birkaç büyük şirketin hisse senetlerinde değer kaybı yaşanmıştır. Yaşanan bu değer kaybı kalabalık yığınları paniğe sevk etmiş ve 29 Ekim Perşembe günü borsada satılan yaklaşık 13 milyon hisse senedi ile birlikte borsa büyük bir çöküş yaşamıştır.
Büyük Buhran Nedenleri
- Kötü bir yapılanma ile kurulmuş olan bankaları denetleyen bir kurumun olmaması ve bankaların özgürce kredi dağıtıp bu kredileri geri alamaması.
- Yaklaşık 200 büyük holdingin ABD ekonomisinin % 50’sine sahip olması
- ABD’nin 1. Dünya Savaşı sonrasında İngiltere ve Almanya’dan istediği savaş tazminatını altın olarak almak istemesi fakat yaşanan altın sıkıntısı nedeniyle bu tazminatın tahsil edilememesi.
- Borsanın çökmesiyle birlikte bankaların çökmesi ve insanların bankalarda paralarının ortadan kaybolması. Bu durum ilerisi için halkın tüketimini azaltmış ve piyasa içinde paranın dönmemesi sonucu uzun yıllar sürecek olan buhran dönemi yaşanmıştır. Bu kriz ortamı da kısa süre içinde tüm dünyaya yayılmıştır.
Büyük Buhran Sonuçları
- Borsada yaşanan çöküş kısa sürede bankaların ve şirketlerin iflas etmesine sebep olmuştur.
- Yatırımlarda yaşanan büyük bir düşüşle birlikte büyük boyutta bir işsizlik yaşanmıştır.
- 1931 yılında yalnızca Amerika’da 6 milyon işsiz ortaya çıkmıştır.
- Tarım sektöründe yaşanan krizin sonunda çiftçilerin % 25’i topraklarını kaybetmiştir.
- 1929 ile 1932 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki fabrikaların yarısı kapanmıştır.
- Kısa süre içince diğer ülkelere sıçrayan kriz ilk olarak İngiltere ve Almanya’yı vurmuştur. Avrupa’da işsizlik % 30’lara çıkmıştır.
- Uluslararası ticaret hacmi % 60 azalmıştır.
- Global çapta yaşanan bu ekonomik kriz 2. Dünya Savaşı’nın yaşanmasında büyük bir rol oynamıştır.
Büyük Buhran Türkiye’ye Etkileri
Türkiye’ye de sıçrayan ekonomik kriz; Türkiye’de devletçi bir ekonomi politikası benimsenmesine sebep olmuştur. Bunun yanı sıra işsizlik ve dış ticaret açığı artmış ve halkın alım gücü düşmüştür.
1929 Dünya Ekonomik Krizi Türkiye’nin aldığı önlemleri sıralayacak olursak karşımıza şöyle bir liste çıkacaktır:
- Dış ödemelerde takas yöntemi kullanılmaya başlanmıştır.
- İhracat teşvik edilmiş ve ihraç mallarında standart sağlanmaya çalışılmıştır.
- İhraç mallarında kalite kontrol zorunlu hale getirilmiş ve bu görev 1934 yılında kurulan Türk Ofis kurumuna verilmiştir.
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