Büyük Britanya, altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşı kadınlar formula kite kategorisi finallerinde kazanan Büyük Britanyalı Eleanor Aldridge oldu.
Giriş: 08.08.2024 - 23:46 Güncelleme: 08.08.2024 - 23:46
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşı kadınlar formula kite kategorisinde finaller yapıldı.
Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda Büyük Britanyalı Eleanor Aldridge altın madalyaya uzanan isim oldu.
Fransız Lauriane Nolot bu seride gümüş madalya kazanırken, Hollandalı Annelous Lammerts ise bronz madalya elde etti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ