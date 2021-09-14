Annesiz büyüyecek! Kahreden acı!

DHA

Samsun'da yaşayan ve hamile olan Havva Cağcağ (30), 3 hafta önce rahatsızlanınca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

SEZARYENLE BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

DHA'da yer alan habere göre yapılan muayene ve tetkiklerde Cağcağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi öncesi sezaryen doğuma alınan Cağcağ, dünyaya erkek bir bebek getirdi.

DURUMU AĞIRLAŞTI ENTÜBE EDİLDİ

Doğum sonrası koronavirüs tedavisine başlanan Cağcağ'ın, 1 hafta önce durumu ağırlaştı ve entübe edildi.

"HAMİLEYİM" DİYE AŞI YAPTIRMAMIŞ

Havva Cağcağ, dün akşam saatlerinde uygulanan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.

Cağcağ'ın hamile olması nedeniyle aşı yaptırmadığı belirtildi. Bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğunu bildirildi.