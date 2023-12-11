İstanbul'da kaza, 9 Aralık Cumartesi günü, saat 14.00 sıralarında, Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre seyyar satıcı Eren B., kestane yüklü kamyoneti ile geri giderken, öğle namazını yakındaki camide kılıp evine dönmek isteyen İbrahim Helvacı'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan İbrahim Helvacı'yı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Helvacı, hayatını kaybetti. Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınan İbrahim Helvacı'nın cenazesi, mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy'deki Deliklikaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"İSTEMEDEN OLDU, BİR KASTIM YOKTU"

Sürücü Eren B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Avcılar Polis Merkezi'ne götürülerek hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan işlem yapılan şüpheli ifadesinde "Geri giderken, arka taraftan çarpma sesi geldi. İstemeden oldu. Herhangi bir kastım yoktu. 112 Acil Servisi aradım. Yaralının başında gelmelerini bekledim" dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, adli kontrol koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"PAZAR KURULUNCA AŞIRI TRAFİK OLUYOR"

Mahalle sakinlerinden Erkan Karamahmut, "Kestane aracı sürücüsü geri giderken İbrahim amcayı görmediğini söylemiş. Kaza üzerine polis, sağlık ekipleri geldi. Gerekeni yaptılar. Cumartesi günü bu mahallede sokakta semt pazarı kurulur. Caddeler kapanır, aşırı trafik yoğunluğu oluyor. Tam bir karmaşa, yollar hep kapalı. Bu sürücü de geri çıkmak isterken amcamızı görmediğini söylüyor" dedi.