Bütünleme Sınavı Nedir?

Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin önemli bir kısmı bütünleme sınavı nedir? sorusunun yanıtını çok merak ederler. Bu sınav vize ve final sınavlarından gerekli olan notu alamamış öğrencilerin derslerini geçmek için son şansı olarak görülmektedir. Üniversitelerin sınav sistemine göre bir öğrenci ilk olarak her dersten vize sınavı olmakla yükümlüdür. İkinci sınavlara da final sınavı denmektedir.

Normalde bir öğrenci vize ve final ortalamasını tutturamazsa dersten kalmaktadır. Böyle durumlarda da bütünleme sınavı öğrenci için dersten geçmek için bir umut olarak görülür. Bu sınava girip başarılı olan kişiler derslerden geçme şansı yakalarlar. Bir bakıma bütünleme sınavını final sınavının telafisi olarak görmek mümkündür. Üniversitelere bağlı olarak değişebilmekle beraber ortalama geçiş notu 50 olarak bilinmektedir. Bu notu alamamış öğrenci dersten başarısız sayılıp kalmaktadır. Bütünleme sınavlarında da işte bu geçiş notunun alınması beklenir. Ancak bu taktirde öğrenci dersten geçebilecektir.

Bütünleme Sınavına Kimler Girebilir?

Bütünleme sınavı ile ilgili çok fazla kişinin merak ettiği sorulardan biri de bütünleme sınavına kimler girebilir? Şeklindedir. Final sınavından kalmış olan öğrenciler bütünlemeye girebilirler. Fakat bu sınav zorunlu bir sınav değildir. Öğrenci istemezse bu sınava girmeyip dersten kalmayı göze alır ve seneye aynı dersi tekrar alması gerekir. Bütünleme sınavını zorunlu bir sınav olarak görmemek gerekir. Bu sınav aslında öğrencilere verilen son bir şans olarak görülebilir.

Çünkü bu sınav sayesinde öğrenci dersten geçiş notunu alarak aynı dersi sonraki sene almak zorunda kalmaz. Aynı zamanda bütünleme sınavını bir bakıma telafi gibi gören hocalar bu sınavda öğrencilere finalden daha kolay sorular yöneltebilirler. Dolayısıyla final sınavına yeteri kadar hazırlanamamış öğrenciler için bütünleme sınavına girmek güzel bir fırsattır.

Bütünleme Sınavı Nasıl Hesaplanır?

Bütünleme sınavı nasıl hesaplanır? Diye merak eden kişilere bu sınavın final sınavı yerine geçeceğini söyleyebiliriz. Final sınav sonucu yerine bütünleme sonucu eklenerek yeniden vize ve final puan hesaplaması yapılarak ortalama verilir.

Bütünleme Sınavı Ne Zaman Olur?

Bütünleme sınavı ne zaman olur? Sorusu bu sınav ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen öğrencilerin sorduğu sorulardan biridir. Üniversitelerin akademik takvimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle beraber genellikle bütünleme sınav tarihleri final haftası tamamen sona erip final notlarının açıklanmasının ardından yeni bir takvim yapılarak duyurur.

Bütünleme Sınavı Final Yerine mi Geçer?

Bütünleme sınavı final yerine mi geçer? Sorusu çok fazla kişi tarafından merak edilmektedir. Bu durum üniversiteden üniversiteye değişebilmekle beraber genellikle bütünleme sınavı final yerine geçmektedir.