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Büşra Pekin'in son hali dikkat çekti! Estetik mi yaptırdı? - Magazin haberleri

Büşra Pekin'in son hali dikkat çekti

Verdiği kilolarla adından söz ettiren Büşra Pekin, son haliyle konuşuluyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, yüzüne estetik yaptırdığı ileri sürülen ünlü oyuncuya "Eski halinden eser kalmamış" ve "Bu sen misin?" şeklinde yorumlarda bulundu

Giriş: 19.11.2022 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Büşra Pekin'in, birçok ünlü isim gibi estetik modasına uyduğu ileri sürüldü. 

  • Bir süre önce saçlarını sarıya boyatan Pekin, imaj değişikliğine gitti. Saçlarının rengini değiştirerek siyaha boyatan 40 yaşındaki oyuncu, yüzündeki değişiklikle takipçilerinin dikkatini çekti.

  • Bazı sosyal medya kullanıcıları, estetik yaptırdığı iddia edilen Pekin'e "Bu sen misin?" sorusunu yönelterek "Eski halinden eser kalmamış" yorumunda bulundu.

  • "YILLAR ÖNCESİ İLE ARAMDA 12 KİLO FARK VAR"

    Geçtiğimiz ay katıldığı bir davette objektiflere yansıyan Büşra Pekin, "Bundan yıllar öncesi ile aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz ama bazı projeler için de şu anki gibi vermemiz gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.

    (Fotoğraf: 2009 - 2022)

  • ERİDİ!

    2020'de kadrosunda yer aldığı 'Bayi Toplantısı' adlı filmin galasında boy gösteren Büşra Pekin'in son hali dikkat çekmişti. Davette siyah mini straplez bir elbise tercih eden Pekin, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. 15 kilo veren oyuncunun son hali şaşırtmıştı.

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