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        Haberler Magazin Büşra Develi'den, sevgilisiyle ilk paylaşım - Magazin haberleri

        Büşra Develi'den, sevgilisiyle ilk paylaşım

        Ünlü oyuncu Büşra Develi, yeni sevgilisiyle ilk kez sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Develi, romantik kareye sadece bir kırmızı kalp emojisi ekleyerek aşkını takipçileriyle paylaşmış oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 20:45 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:45
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        Sevgilisiyle ilk paylaşım
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        Büşra Develi, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisiyle kameralara yansımıştı. Develi, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilk kez takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, sevgilisiyle yer aldığı kareye yalnızca bir kırmızı kalp emojisi ekleyerek duygularını sade bir şekilde ifade etti.

        Fotoğraflar: Instagram

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