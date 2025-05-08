Büşra Develi'den, sevgilisiyle ilk paylaşım
Ünlü oyuncu Büşra Develi, yeni sevgilisiyle ilk kez sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Develi, romantik kareye sadece bir kırmızı kalp emojisi ekleyerek aşkını takipçileriyle paylaşmış oldu
Giriş: 08.05.2025 - 20:45 Güncelleme: 08.05.2025 - 20:45
Büşra Develi, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisiyle kameralara yansımıştı. Develi, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilk kez takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, sevgilisiyle yer aldığı kareye yalnızca bir kırmızı kalp emojisi ekleyerek duygularını sade bir şekilde ifade etti.
Fotoğraflar: Instagram
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