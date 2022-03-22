İstanbul'da, mayıs ayında yapılacak Kadınlar Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Yeni Ordu Stadı'ndaki bireysel sporcu salonunda sürdüren Sürmeneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın madalyayı hedeflediğini belirterek, "Bunun için çok sıkı şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi,
Milli boksör, asıl hedefin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu dile getirerek, "İnşallah Paris'te bir tarih daha yazacağım." değerlendirmesinde bulundu.
Kamp ve antrenmanlarının olmadığı zamanlarda ailesiyle vakit geçirmeyi çok sevdiğini ifade eden başarılı sporcu, gün içerisinde arkadaş gruplarıyla da vakit geçirdiğini ifade ederek, "Alışveriş yapmaktan ziyade arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Hepsi de zaten sporun içerisinden insanlar. Genelde mangala oynamayı çok seviyorum." diye konuştu.
Sürmeneli, "Panda" ismi verdiği 5 aylık köpeğiyle de çok vakit geçirdiğini ifade ederek, "Ben onu çok seviyorum ve evde olamadığım dönemlerde özlüyorum. Birbirimize de çok alıştık. Kampta olsam bile Panda'yı görebilmek için ailemle görüntülü konuşuyorum. Ben onu görünce çok mutlu oluyorum." şeklinde konuştu.
Hayvan sevgisini kendisine annesinin aşıladığını anlatan Busenaz Sürmeneli, sokak hayvanlarını beslemeyi de ihmal etmediğini aracının bagajında sürekli kedi ve köpek maması bulunduğunu söyledi.
"EN SEVDİĞİM ÜÇ YEMEK; LAHMACUN, DOLMA, TAVUKLU PİLAV"
Sevdiği yemekler hakkında da bilgi veren Sürmeneli, "En sevdiğim üç yemek; lahmacun, dolma, tavuklu pilav. Bunlardan asla vazgeçemem. Bu üç yemeğin bendeki yeri çok ayrı. Bazen diyetisyenim hazırladığı yemek listeme tavuklu pilav da koyuyor. Ben buna çok seviniyorum." diye konuştu.
Yemek yapmayı çok sevdiğini de kaydeden Busenaz Sürmeneli, "Pandemide evde olduğumuzda kendimi bu konuda epey geliştirdim. Kız kardeşimle birlikte özellikle tatlı yapmayı çok seviyoruz." açıklamasında bulundu.
İkiz kardeşi Tuğçenaz Sürmeneli ile çok iyi anlaştıklarını da anlatan Sürmeneli, "Küçükken çok kavga ederdik ama kamplara başladığından bu yana gerçekten onu da çok özlüyorum. Onun için kendisiyle hep irtibat halindeyiz. Kardeşimde çalışmalarına devam ediyor. İnşallah o da hedeflerine ulaşacak." dedi.
Hayatında ''keşke şunu da yapsaydım'' şeklinde bir pişmanlığının bulunmadığını söyleyen Sürmeneli, "Kariyerim boyunca hiç keşkelerim olmadı. Bundan sonrada 'keşke' dememek için elimden geleni yapıyorum ve mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.
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