Buse Varol'u çileden çıkaran olay!

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Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan sanatçı Alişan'ın eşi Buse Varol, oğlu Burak'ı okula bırakırken yaşadığı bir olayı çektiği video ile anlattı.

Park yüzünden bir veli ile tartıştığını söyleyen Varol, oğlunun çok korktuğunu ifade ederek dava açacağını açıkladı.

"BU KADININ KADINA ŞİDDETİDİR!"

"Sinirlerim inanılmaz bozuk!" diyen 31 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Arkadaşlar sizlere kadının kadına şiddeti nasıl olur, onu anlatacağım. Sinirlerim inanılmaz bozuk! Ben her sabah Burak'ı okula bırakıyorum. Arabayı kapının önüne bırakıp, dörtlüleri yakıp kapıdan çocukları teslim ediyoruz. Okulun içine bile girmiyoruz çünkü arabalarımız çalışır halde oluyor. Bu işlem toplamda 1 dakika bile sürmüyor.

"GÖZÜ DÖNMÜŞ GİBİ BAĞIRDI"

Bu sabah yine Burak'ı okula bıraktım. Burak'ı indirirken yan tarafa park etmiş bir araba vardı, içinde de bir kadın. Çıldırmış gibi bağırmaya başladı. 'Arabanı çekeceksin', 'Arabanı buraya park etmeyeceksin' diye. Aslında arabam park halinde değildi, çalışır vaziyetteydi. Kadın bir anda hakaret etmeye başladı ve gerçekten ağıza alınmayacak kelimeler, inanılmaz derecede yükseldi. Çıldırmış gibi, gözü dönmüş gibi arabanın camını açıp bana bağırdı.

"BURAK ÇOK KORKTU!"

Kafasında ne vardı bilmiyorum. Bir insana nasıl hakaret edebilirsin? Ve Burak'ın gözünün önünde! Burak bağırmaya, çağırmaya, şiddete hiç alışık olmayan bir çocuk olduğu için inanılmaz korktu. Cipe binip, insanlara bağırarak insanlık olmuyor! Şiddetle kınıyorum. Okuldan bana hakaret ettiğine dair görüntüleri aldıktan sonra kendisine hakaret davası açacağım.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Öte yandan 2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz yıl şubat ayında dünyaya gelmişti.