Kardeşi Kaan Varol ile birlikte objektiflere poz veren güzel oyuncu, "Anadolu yakasına eve gidecektik fakat trafikten gidemedik. Sahilde bir iş toplantımız vardı. Toplantımızı bitirip eve gidelim dedik fakat baktık olacak gibi değil. Bizde kardeşimle beraber buraya gelelim istedik. Hem yemek yiyeceğiz, hem de biraz mağazaları dolaşıp vakit geçiririz istedik." açıklamasında bulundu.