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        Buse Terim ameliyat oldu

        Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, boynundan fıtık ameliyatı olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 17:09 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:10
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        Buse Terim ameliyat oldu
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        2014 yılında evlendiği Volkan Bahçekapılı ile geçtiğimiz yıl yollarını ayıran Buse Terim, boynundan operasyon geçirdi.

        34 yaşındaki Terim; "Herkese merhaba. Uzun süredir devam eden ve artık hayatımı kısıtlamaya başlayan ağrılarım ile ilerleyen boyun fıtığım nedeniyle küçük bir operasyon geçirdim. Geçmiş olsun dilekleriniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

        Buse Terim sağlık durumuna dair şu ifadeleri kullandı: Artık geçirdiğim bu süreci geride bırakıp, işime, eski gücüme, üretmeye ve yeniden güçlenmeye odaklanmak istiyorum. Hepimiz için barışın, adaletin, sağlığın ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu bir gelecek diliyorum.

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        #buse terim

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