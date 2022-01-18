Buse Naz, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için düzenlediği "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu"nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Hilton Bomonti Otel'de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'nun yanı sıra spor, sanat ve iş dünyasından isimlerin yer aldığı geceye katılan milli sporcu, çok mutlu olduğunu belirtti.
Emeklerinin karşılığını bu gece hep beraber kutladıklarını vurgulayan milli boksör, "Çok mutlu ve huzurluyum. Çok uzun süredir verdiğimiz emeklerin karşılığını çok güzel bir şekilde aldık. Tıpkı Tokyo'da olduğumuz gibi hep bir aradayız. Bakan Bey, genel müdürlerimiz, antrenörlerimiz hep birlikte. Tokyo'da aldığımız başarılar bizi en çok Paris için umutlandırdı. Paris için umutlu olduk çünkü orada kaçırdığımız madalyalar hep dördüncülük ve beşincilikti. Bu Paris için bir umut ışığı oldu. Orada da çok büyük başarılar elde edeceğimize bir işaret." ifadelerini kullandı.
Bu kafilenin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Buse Naz, şöyle devam etti:
"En fazla olimpiyat madalyası alınan olimpiyatta yer aldığım için çok mutluyum. Bu yıl boks branşında da çok büyük ilkler başardık. Bunu da temsil ettiğim için çok mutluyum. Daha büyük başarılarda inşallah hep birlikte karşınızda olacağız. Mayıs ayında Dünya Şampiyonası var ve İstanbul'da ev sahipliği yapıyoruz. Ben ilk Dünya Şampiyonası'nın buraya alınacağı kesinleştikten sonra ailemin ve bütün bizi destekleyen herkesin önünde dünya şampiyonu olmayı çok istediğimi söylemiştim. Şu an öncelikli hedefimiz dünya şampiyonu olmak ve daha sonrasında da Avrupa şampiyonu olup tekrar olimpiyata kilomuzda bir numara olarak gitmek."
Atacakları tüm adımlarda kendilerinden sonraki sporcuları düşündüklerini aktaran Buse Naz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çok fazla arkadan gelen sporcu arkadaşlarımızın önünü açtığımızı düşünüyorum. Bizim daha sonrasında atacağımız bütün adımlar onlar için olacak. Burada bakanlığın da çok önemli bir payı var. Bizim işimize ve istediğimiz hayallerimize bizden daha çok saygı gösterip daha çok özen gösteriyorlar. Bu da başarıyı getiriyor. Çok daha güzel, çok daha büyük işler olacağına inanıyorum. Kendi sporumda ilk olmaktan ziyade kadın sporcu olarak ilk olmak beni çok gururlandırıyor. Benden güç, ilham alan birçok sporcuya örnek olduğumu düşünüyorum. Bu da bizim işimize daha çok dört elle sarılmamıza yardımcı oluyor. Önümüzdeki yıllarda bunun katlanarak artacağını düşünüyorum. Özellikle kadın sporcular olarak, biz elimizi attığımız her şeyi güzelleştirdiğimiz için yaptığımız sporu da güzelleştiriyoruz."
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